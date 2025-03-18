AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı nedeniyle yayınladığı mesajında, Türk milletinin bu zaferle kazandığı bağımsızlık mücadelesinin gücünü vurguladı.

Milletvekili Şan, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Çanakkale, yalnızca bir zaferin adı değil, aynı zamanda milletimizin varlık mücadelesinin simgesidir. 110 yıl önce, Çanakkale’de sergilenen kahramanlık, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık uğruna her türlü fedakârlığı göze alabileceğinin en büyük göstergesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek tarihe damgasını vuran aziz şehitlerimiz, vatanseverlikleriyle milletimizin gönlünde silinmez bir yer edinmiştir.

Bugün, bizler için Çanakkale Zaferi, sadece bir savaşın galibiyeti değil, milletimizin birlik ve beraberlik içinde verdiği büyük bir mücadelenin ta kendisidir. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar, bizlere emanet edilmiştir. Bu emanetin değerini bilerek, Türkiye’yi her alanda daha aydınlık yarınlara taşımak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Milletvekili Şan, mesajında ayrıca, Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin direncini simgelediğini, bu ruhu yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın en önemli sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Kaynak : PHA