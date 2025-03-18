Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonları sürdüren İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli 5 ilde gerçekleştirdiği son operasyonda gözaltına aldığı 80 şüpheliden 48'inin tutuklandığını duyurdu. 19'u hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda Adana merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Osmaniye’de düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Haraç İsteme ve Zorla Para Alma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Uyuşturucu ve Silah Ticareti suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Adana’da C.T. ve H.T.’nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarımızda; elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 80 şüpheliyi yakalandı.❗️ Şüphelilerden;

➡️ 48’i TUTUKLANDI.

➡️ 19’u hakkında… pic.twitter.com/vBV2mQdYwY — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 18, 2025

Operasyonlarda, 19 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet el bombası, 7 adet pompalı tüfek, 2 adet otomatik tabanca ve Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, hiçbir suçlunun, hiçbir çetenin, hiçbir karanlık odağın, bu güzel şehrin huzurunu bozmasına izin vermediklerini ve vermeyeceklerini belirterek, "Adana Valimizi, operasyonları koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Adana Emniyet Müdürlüğümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.