Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman Valiliği, ekonominin lokomotifi görevini üstlenen Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde Adıyman'ın ekonomisi başta olmak üzere istihdam ve sosyal yapısına katma değer sağlayan sanayi tesislerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Simayteks Tekstil ve Avita Seramik fabrikalarını ziyaret ederek üretim bantlarını gezip işletmelerin üretim aşamaları ve günlük üretim kapasitesi hakkında firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ilk olarak, Simayteks Tekstil Fabrikası'nı ziyaret ederek üretim bantlarını gezip işletmenin üretim aşamaları hakkında firma sahibi Şükrü Sert'en bilgiler aldı.

Vali Osman Varol burada yaptığı açıklamada, 'İlimizde üreten, aş, iş ve istihdam sağlayarak ülkemizin ve ilimizin kalkınmasına katkı sunan bütün sanayicilerimize teşekkür ediyoruz' dedi.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, ardından Avita Seramik Fabrikası'nı ziyaret ederek üretim bantlarını gezip işletmenin günlük üretim kapasitesi hakkında firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Vali Osman Varol burada yaptığı açıklamada, 'Yaptıkları yatırım ve üretimle ilimiz ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan işletmemize teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

