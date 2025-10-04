Şeriban ÖZÇAKMAK - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 6 ilde 'Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 900 Milyon TL hesap hareketi bulunan 12 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 10'u tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız, MİT Başkanlığımız, MASAK ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarımızda yakalanan şüphelilerin;

PTT ve Hızlı Geçiş Sisteminin (HGS) adını ve logosunu kullanarak sahte internet sitesi ve ara yüzler oluşturdukları,

'HGS borcunuz var, Teslim Alınmamış Kargonuz var' gibi yanıltıcı SMS'ler gönderip, vatandaşlarımızı sahte internet sitelerine yönlendirerek dolandırdıkları tespit edildi ve Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlarda; Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait; 200 adet banka ve 30 adet kripto hesabına el konuldu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

Kaynak : PERRE