Kırsal Kalkınma ve Altyapı Çalışmaları Masaya Yatırıldı

Toplantıda, kırsal konut projeleri, eğitim, sağlık, tarım, altyapı, yol yapımı ve içme suyu gibi birçok konuda muhtarların talepleri ele alındı. Muhtarlar, köylerinde yaşanan sorunları aktarırken, çözüm sürecinin hızlandırılması adına ilgili kurumlarla iş birliği içinde olunması gerektiğini belirtti.

Vali Dr. Osman Varol, köylerin kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması için muhtarların önemli bir köprü vazifesi gördüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımıza en yakın idari birim olarak gördüğümüz muhtarlarımızla düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceğiz. Köylerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için doğru tespitlerle, en ücra noktalara kadar hizmet götürmenin gayreti içerisindeyiz. Sizlerin ilettiği talepleri değerlendirecek ve çözüm odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Muhtarlardan Hizmet İçin Ortak Çalışma Çağrısı

Toplantıya katılan muhtarlar, köylerde devam eden çalışmalar hakkında teşekkürlerini ileterek, kırsal kalkınma ve altyapı hizmetlerinin hızlandırılması için ortak bir çalışma yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Yetkililer, toplantının ardından muhtarların sunduğu taleplerin değerlendirilerek ilgili kurumlarla koordineli şekilde çözüme kavuşturulacağını belirtti.

PERRE Haber Ajansı

Kaynak : PHA