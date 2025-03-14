Öğrencilerle samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, Ramazan ayının rahmet, bereket ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayan Vali Varol, gençlerin eğitim süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi aldı ve onlara tavsiyelerde bulundu.

"Gençlerimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye’nin Mimarlarıdır"

İftar programında konuşan Vali Varol, gençlerin Türkiye’nin geleceğini inşa eden en önemli değerler olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı, ruhlarımızın güzel öğütlere ve uyarıcı telkinlere açık olduğu, birlik ve beraberliğin güçlendiği mübarek bir aydır. Sizler, bu ülkenin geleceğini şekillendirecek, büyük ve güçlü Türkiye’yi daha da ileriye taşıyacak nesillersiniz. Eğitim hayatınız boyunca kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek ülkenize ve milletinize en güzel hizmetleri sunacağınıza inanıyorum. Hepinize başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum."

Gençlerle Samimi Sohbet

İftarın ardından öğrencilerle sohbet eden Vali Varol, onların barınma, eğitim ve sosyal yaşam konularındaki taleplerini dinledi. Öğrenciler, devletin sağladığı desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, bazı konulardaki beklentilerini de paylaştılar.

Program sonunda Vali Varol, gençlere Ramazan ayının huzur getirmesi temennisinde bulunarak, onların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

PERRE Haber Ajansı

Kaynak : PHA