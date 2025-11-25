Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, her hafta Salı günü Valilik makamında gerçekleştirdiği halk buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Toplumun tüm kesimlerini kapsayan buluşmalarda, Vali Osman Varol, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek çözüm odaklı adımların hızla hayata geçirilmesini sağlıyor.

Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen buluşmada, Vali Osman Varol, dile getirilen her talebi tek tek dinleyerek, ilgili kurumlara çalışmaların öncelikli olarak başlatılmasına dair talimat verdi.

