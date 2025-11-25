AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 202 6 yılı bütçe görüşmelerinde Adıyaman Kuzey Çevre Yolu'nun yatırım programına alınması yönündeki talebini dile getirerek, 'Adıyaman Kuzey Çevre Yolu, şehir merkezine girmeden trafiğin Gölbaşı-Pazarcık ve Gölbaşı-Malatya-Ankara istikametine yönlendirilmesini sağlayacaktır. Bu proje, Adıyaman'ın trafik yükünü önemli ölçüde azaltacaktır' dedi.

Kurt, çevre yolunun şehir için hayati önem taşıdığını belirterek, 'Adıyaman çevre yolu güzergâhı, Gölbaşı-Adıyaman ayrımından başlayarak Adıyaman-Çelikhan il yolunun 5'inci kilometresinden geçecek ve Adıyaman-Kahta Devlet Yolu'nun 3'üncü kilometresinde son bulacaktır. Yaklaşık 29,5 kilometre uzunluğundaki çevre yolumuz bölünmüş yol standardındadır' dedi.

Projeye dair teknik detayları paylaşan Milletvekili Kurt, 'Güzergâh üzerinde 1.058 metre uzunluğunda 4 adet viyadük, 37,5 metre uzunluğunda 1 köprü, 9 farklı seviyeli kavşak ve 1 hemzemin kavşak bulunmaktadır. 6 milyar TL bedelli bu yatırım Adıyaman'ımıza büyük katkı sağlayacaktır' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kurt, çevre yolunun kent içi ulaşımı ciddi şekilde rahatlatacağını belirterek, 'Adıyaman Kuzey Çevre Yolu, şehir merkezine girmeden trafiğin Gölbaşı-Pazarcık ve Gölbaşı-Malatya-Ankara istikametine yönlendirilmesini sağlayacaktır. Bu proje, Adıyaman'ın trafik yükünü önemli ölçüde azaltacaktır' dedi.

Deprem sonrası İndere bölgesindeki yeni yaşam alanlarına işaret eden Milletvekili Kurt, 'Deprem sonrası İndere'de yaklaşık 16.822 konut ve iş yeriyle yeni bir nüfus yoğunluğu oluşmuştur. Planlanan çevre yolu bu bölgede ulaşımı, trafiği ve ekonomik hareketliliği destekleyecek; şehrimizin kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacaktır' diye konuştu.

Milletvekili Kurt, açıklamasını, 'Adıyaman Kuzey Çevre Yolu'nun yatırım programına alınması yönündeki talebimizi tekrar ediyor; şehrimizin geleceği açısından bu projeye desteklerinizi arz ediyoruz' sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PERRE