Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, Adıyaman İndere bölgesinde yapılan yeni konutların tamamlanmasıyla yaklaşık 60 bin kişinin yaşayacağı bir şehir oluşacağını belirterek, 'Bunun yaklaşık 20 bini öğrenci olacak. Bu kadar nüfusun günlük yaşamı için gerekli okul, yol, ulaşım, sağlık hizmetleri ve kamu kurumları, mevcut şehir merkezinin yükünü artıracak' ifadelerini kullandı.

İndere'yi şehir merkezine bağlayan Hastane Caddesi, Zey Caddesi ve Kireçhane Caddesi'nin bu yoğunluğu kaldıramadığını ifade eden Asnuk, 'Her gün okula giden öğrenciler, işe giden vatandaşlar ve resmi işlemler için şehir merkezine inen binlerce kişi aynı yolları kullanacak. Bu da yoğun trafik, zaman kaybı ve hizmet aksaklıkları demek' ifadelerine yer verdi.

Başkan Asnuk, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Bugün İndere'yi şehir merkezine bağlayan sadece üç ana cadde var: Hastane Caddesi, Zey Caddesi ve Kireçhane Caddesi. Ne genişlikleri ne altyapıları bu yoğunluğu kaldırabilecek seviyede değil. Her gün okula giden öğrenciler, işe giden vatandaşlar, resmi işlemler için şehir merkezine inen binlerce kişi aynı yolları kullanmak zorunda kalacak. Bu da yoğun trafik, zaman kaybı ve hizmet aksaklıkları demek.

Bu problemin kalıcı çözümü için iki ihtimal var:

1.Her kamu kurumunun İndere'de şube açması ,(Belediye, kaymakamlık, SGK, AFAD, bankalar vb. Bu hem çok maliyetli hem de uygulanması zor bir yöntemdir).

2. Adıyaman'ın 'bütün şehir yada büyükşehir' statüsüne geçmesi.

Bu durumda İndere, kendi belediyesi, kaymakamlığı ve ilçe altyapısıyla ayrı bir ilçe olur. İnsanlar günlük işlerini kendi ilçesinde çözer, şehir merkezine inme ihtiyacı azalır. Dolayısıyla şehir merkezi de rahatlar.

BÜYÜKŞEHİR OLUNCA NE DEĞİŞİR?

1. İndere'nin ilçe olması kolaylaşır,

Büyükşehirlerde yeni ilçeler kurmak hem daha kolaydır hem de daha fonksiyonel işler.

İndere'ye belediye, kaymakamlık, nüfus müdürlüğü, SGK şubesi, vergi dairesi gibi kurumlar açılabilir.

2. Bütün şehir sınırı nedeniyle ilçelere eşit hizmet gider,

Köyler bile mahalle statüsüne geçeceği için altyapı hizmetleri tek merkezden planlanır.

3. Daha büyük bütçe ve daha fazla yatırım gelir,

Büyükşehir belediyelerine devlet tarafından ayrılan bütçe, normal illere göre çok daha fazladır.

4. Depremin yıktığı altyapı çok daha hızlı tamamlanır,

Hem merkez hem ilçeler daha hızlı toparlanır.

5. Adıyaman çevresindeki 5 büyükşehrin ortasında 'köy gibi kalan' bir şehir olmaktan çıkar.

Peki Bu Süreç Nasıl Başlatılır?

1.STK'lar ve Meslek Odaları Ortak Bir Rapor Hazırlar,

Ticaret odası,

Baro,

Esnaf odaları,

Mimar ve mühendis odaları,

Muhtarlar,

Bu kuruluşlar, nüfus projeksiyonları, trafik sorunları, yeni yerleşim alanları gibi gerekçeleri içeren 'Adıyaman'ın Büyükşehir Olması Teklifi' başlıklı bir rapor hazırlar.

2. Bu Rapor Valilik ve Belediye Başkanlığı'na Sunulur,

Valilik, Büyükşehir statüsünün kamu hizmetlerine katkısını değerlendirir.

Belediye, imar, ulaşım ve altyapı açısından görüş bildirir.

3. Milletvekilleri Teklifi TBMM'ye Taşır,

Büyükşehir olma kararı kanunla alınabileceği için, Adıyaman'ın tüm milletvekilleri ortak imzası kritik önem taşır.

Milletvekilleri teklifi Meclis Başkanlığına sunar.

4. İçişleri Bakanlığı ve ilgili komisyonlar düzenlemeyi inceler,

Nüfus, ekonomik yapı, yerleşim durumu gibi teknik şartlar değerlendirilir.

5. TBMM'de kabul edilirse Adıyaman resmen büyükşehir olur.

Son söz:

Adıyaman bugün bir yol ayrımındadır.

Eğer bu şehir büyüyor, yeni yerleşim alanları açılıyor ve nüfus hızla artıyorsa; eğer İndere'de 60 bin kişilik yeni bir yaşam kuruluyorsa; o zaman bu şehrin yönetim modelini de büyütmek ve güçlendirmek zorundayız.

Bu mesele siyasi değil, tamamen Adıyaman'ın geleceğini ilgilendiren bir şehir hakkıdır.

İktidarıyla, muhalefetiyle, STK'larıyla, meslek odalarıyla ve tüm hemşehrilerimizle birlikte, biz bu şehrin her zaman en iyisine layık olduğunu biliyoruz. Ve bu yolda Saadet Partisi olarak elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmayı taahhüt ediyoruz.'

Kaynak : PERRE