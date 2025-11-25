AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Adıyaman'da devam eden yol projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söz alan Milletvekili Kurt, Adıyaman genelinde süren yatırımların hızlandırılması gerektiğini belirterek, 'Adıyaman Çelikhan yolu, Kahta Narince-Siverek yolu, Narince-Gerger yolu, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta BSK projesi, Besni-Araban ikmal işleri ve Sincik-Damlacık ayrımı yolu çalışmalarımız devam etmektedir' dedi.

'Narince-Gerger Yolunda Çalışmalar Hızlanmalı'

Narince-Gerger hattındaki ilerlemenin yavaş olduğuna dikkat çeken Milletvekili Kurt, 'Bu projede yüklenici firma yol yerine istinat duvarı olan bölümlere ağırlık vermektedir. Yolun, istinat gerektirmeyen kesimlerden başlanarak hızla tamamlanması ve ulaşıma açılması Gergerli hemşehrilerimizin beklentisidir' ifadelerini kullandı.

'Çelikhan Yoluna Ek Ödenek Ayrılmalı'

Milletvekili Kurt, ihalesi yapılan Adıyaman-Çelikhan yolu için memnuniyetini ifade ederek, 'Çelikhan yolunda çalışmalar hızlı ilerlemektedir, bundan son derece memnunuz. 2026 yılında bu projeye daha fazla ödenek ayrılması ve yolun bir an önce tamamlanması Adıyaman için hayati önemdedir' dedi.

'Sincik-Damlacık Yolu Tamamlanmalı'

33,3 kilometrelik Elazığ-Malatya ayrımı Sincik-Damlacık yolu hakkında bilgi veren Milletvekili Kurt, '2024 yılında ihalesi yapılmış, yer teslimi gerçekleştirilmiş ve 1,2 milyar TL'lik proje başlamıştır. Sincik ilçemizin talebi bu yolun hızlıca tamamlanmasıdır' dedi.

Adıyaman ve ilçelerinde yürütülen tüm projelerin desteklenmesini de isteyen Milletvekili Kurt, 'Devam eden projelerimizin ödeneklerinin artırılarak bir an önce tamamlanması talebimizdir' dedi.

Konuşmasını önemli bir çağrıda bulunan Milletvekili Kurt, 'Adıyaman Kuzey Çevre Yolu'nun yatırım programına alınması yönünde güçlü bir talebimiz bulunmaktadır' ifadelerine yer verdi.

