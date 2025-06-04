Yoğun katılımın olduğu toplantılarda, vatandaşlar kapıda karşılanarak sıcak ve samimi bir ortamda sohbet ediliyor. Vali Varol, kendisine iletilen talepleri tek tek not aldırarak ilgili kurumlara gerekli çalışmaların başlatılması talimatını veriyor.

Halk buluşmalarında, kırsal konut projelerinden eğitim ve sağlık hizmetlerine, altyapı çalışmalarından tarıma kadar geniş bir yelpazede konular ele alınırken, vatandaşların yaşadığı hizmet eksiklikleri ve çözüm önerileri değerlendirilerek, kamu kurumlarıyla koordinasyon sağlanıyor.

Vali Varol, insan merkezli yönetim anlayışıyla devlet ile vatandaş arasındaki sevgi ve güven bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Adıyamanlı hemşehrilerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak için hizmet ve gönül bağıyla milletimizin kalbine dokunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarla doğrudan temas kurarak sorunları yerinde dinleyen Vali Varol, kamu yönetimi ile halk arasındaki iletişimi güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı⁽¹⁾.

Kaynak : PHA