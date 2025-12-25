Adıyaman'da, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz hayvanların toplatılması, korunması, bakımı ve paylaştırılmasına yönelik çalışmaların ele alındığı İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı, Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, sahipsiz hayvanların güvenli, sağlıklı ve doğal bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Bu kapsamda, il genelinde bugüne kadar yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler görüşüldü. Özellikle, sahipsiz hayvanların korunmasında kullanılacak araçlar ve altyapının etkin şekilde kullanımı detaylı şekilde ele alındı.

Kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapılan toplantıda, sürdürülebilir ve etkin çözümler geliştirilmesinin önemi ön plana çıkarıldı. Katılımcılar, sahipsiz hayvanların korunması, bakımı ve toplatılması sürecinde ortak akıl ve ortak sorumluluk anlayışıyla hareket etmenin gerekliliğini vurguladı.

Vali Osman Varol, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, 'Can dostlarımız için ortak akıl ve ortak sorumluluk anlayışıyla kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullanarak, il genelinde hayvanların refahını artırmaya yönelik projelerin aralıksız şekilde yürütüleceğini belirtti.

Toplantı, sahipsiz hayvanların korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların planlanması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi yönünde alınan kararlarla sona erdi.

