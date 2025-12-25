Perre Offroad Kulübü 2025 yılı boyunca yalnızca offroad sporuna odaklanmakla kalmayıp; dayanışma, kültür ve doğa bilincini merkeze alan birçok faaliyeti hayata geçirerek Adıyaman'da çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi. Bu çalışmalar kapsamda Perre Offroad Kulübü tarafından, kış aylarında sokak hayvanları ile mesire alanlarında aç kalan yaban hayvanları için mama ve yem dağıtımı yapılırken, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliğinde mezarlık ziyaretleri gerçekleştirilerek hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ağaç dikim etkinliğinde kulüp üyeleri tarafından doğaya katkı sağlanırken, Şubat ayı içerisinde Çelikhan yolunda mahsur kalan araçlara da destek verildi. Ayrıca yağış sonrası balık tutmaya giden vatandaşların mahsur kaldığı bölgelerden güvenli tahliyeleri gerçekleştirildi.

Kulüp üyeleri, etkinlik düzenlenen birçok mesire alanı ve doğal bölgede zaman zaman çevre temizliği çalışmaları da yaptı. Tiyatro etkinliği düzenleyen paydaş gruplara ve fotoğraf sergisi organize eden derneklere çeşitli katkılar sunuldu.

Adıyaman'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen 7 Renk Festivali'ne, önceki yıllarda olduğu gibi destek veren Perre Offroad Kulübü, gerçekleştirdiği offroad gösterileriyle festivale renk kattı. Ayrıca çeşitli dernek ve gruplara offroad araçlarının tanıtımı yapıldı.

Kulüp; kendi bünyesinde, farklı kulüpler ve gruplarla bir araya gelerek offroad gezileri düzenlerken, il içi ve il dışından gelen doğa fotoğrafçıları, trekking, kamp kulüpleri ve gezginlere de rehberlik hizmetleri sundu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yönlendirmesiyle İngiltere merkezli ve ulusal bir uluslararası haber kanalı için Adıyaman'daki tarihi ve ören yerlerinin tanıtımı ile belgesel çalışmalarına katkı sağlandı.

Perre Offroad Kulübü ayrıca il dışındaki offroad etkinliklerine aktif katılım gösterdi, il genelinde düzenlenen birçok kamp organizasyonunda yer aldı. Kendi düzenlediği kamp ve gezi etkinlikleri ise paydaş kulüplerin desteğiyle daha da zenginleştirildi.

Elbistan ilçesinde düzenlenen '6 Şubat Offroad Şenliği'ne de katılan kulüp, etkinlikte 600-700 kişilik çiğköfte ikramında bulundu. Harfane ekibiyle etkinliğe kültürel katkı sunan Perre Offroad Kulübü, yarışmalarda derece elde edemese de Adıyaman'da offroad sporunun varlığını güçlü bir şekilde duyurdu.

Kulüp yönetimi, yıl boyunca gerçekleştirdikleri etkinlikler ve faaliyetlere verdikleri desteklerden dolayı İl Kültür ve Turizm Müdürü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve yönetimi, Belediye Başkanı ve Orman İl Müdürü'nü ziyaret ederek teşekkür ve istişare ziyaretlerinde de bulundu.

Kulüp yetkilileri, sporun 7'den 70'e herkes tarafından yapılabileceğini vurgulayarak Adıyaman'ın adını her platformda gururla temsil etmeye ve aynı bilinçle yol yürüyen topluluklara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

