Adıyaman'da İndere, Çemberlitaş, Taşgedik, Yazıbaşı, Sarıkaya ve Uğurca başta olmak üzere birçok köy evinde çalışan yaklaşık 90 işçi, yaklaşık 7 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde eylem gerçekleştirdi.

İşçiler adına basın açıklamasını yapan Ramazan Cihan, uzun süredir oyalandıklarını ve emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirterek yetkililere seslendi. Cihan, aralarında yaklaşık 7 aydır ücret alamayan arkadaşlarının bulunduğunu, sürekli oyalama taktikleriyle karşı karşıya kaldıklarını ve artık seslerini duyurmak istediklerini söyledi.

'Artık Ne Gerekiyorsa Burada Yapacağız'

İl Müdürü'nün gelmesini beklediklerini ifade eden Cihan, gerekirse eylemlerini daha da ileri taşıyacaklarını dile getirerek, 'Artık kefeni cebimizde taşıyoruz. Yetkililer gelsin bu soruna bir çare bulsun. CİMER'e de yazdık, yetkililere durumu bildirdik. Dün akşam yine bir toplantı yaptık ama hiçbir sonuç alamadık. Bizi yine oyalamaya çalıştılar. Buna bir son vereceğiz dedik ve bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önündeyiz. Müdür Yardımcısı odasından çıkmadı, İl Müdürü'nün gelmesini istiyoruz. Artık ne gerekiyorsa burada yapacağız, sesimizi duyuracağız. Paramızı alabiliyorsak alırız. Gerekirse Ankara'ya, Bakan Murat Kurum'un yanına da gideriz' dedi.

İşçiler, maaşlarının ödenmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden somut adım atılmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak : PERRE