Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Türkiye genelinin batı kesimlerinden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Adıyaman ve İlçelerinde Hava Durumu

Meteorolojik tahminlere göre Adıyaman merkez ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak:

25 Aralık Perşembe: Adıyaman genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

26 Aralık Cuma: İl genelinde yağmur beklenirken, hava sıcaklığının gece saatlerinde 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.



27 Aralık Cumartesi Adıyaman merkezde yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı ve Sincik ilçelerinde ise kar yağışı bekleniyor.

28 Aralık Pazar: Adıyaman merkez ve tüm ilçelerde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıkların yeniden 1 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor.



Buzlanma ve Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği uyarısında bulundu. Bu durumun kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği belirtilirken, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde zirai don riskinin artabileceği ve ürün kayıpları yaşanabileceği ifade edildi.

Yetkililer, özellikle sürücüler ile çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

