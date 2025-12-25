Adıyaman'da devam eden kentsel dönüşüm ve yeniden yapılandırma sürecinde, vatandaşların güvenli bir şekilde yerleşimine açılan bölgelerdeki çalışmalar ile kamu yatırımları ve projeler masaya yatırıldı. Bu kapsamda Vali Osman Varol, İl Milletvekili Mustafa Alkayış ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır, sahadaki son durumu yerinde inceledi ve yürütülen projeleri değerlendirdi.

Vali Osman Varol, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, ilimizin yeniden inşa edilerek vatandaşların yerleşimine açıldığı süreçte yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Varol, şehir genelinde devam eden kamu yatırımları ve projelerin, vatandaşların yaşam konforunu artırmayı hedeflediğini belirterek, 'İlimizin yeniden inşa edilerek vatandaşların yerleşimine açıldığı bu süreçte devam eden çalışmalar ile kamu yatırımları ve projelerini değerlendiriyoruz' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Mustafa Alkayış ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır da, yürütülen projelerin bölge halkına sağladığı faydaları ve şehrin kalkınmasına katkılarını vurguladı. Yetkililer, altyapı, sosyal tesis ve konut projelerinin vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine olanak sağladığını belirtti.

Gerçekleştirilen saha ziyaretleri ve toplantılar kapsamında, il genelindeki projelerin mevcut durumu ve öncelikli ihtiyaçlar tek tek ele alınırken, koordinasyon ve iş birliği ile çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütülmesinin önemi öne çıktı. Yetkililer, planlanan yatırımların zamanında tamamlanması ve vatandaşlara sunulacak hizmetlerin kalitesinin artırılması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Bu ziyaret, Adıyaman'da yeniden inşa ve kentsel dönüşüm çalışmalarının şeffaf ve etkin bir şekilde yürütüldüğünü gözler önüne sererken, Vali Varol, Milletvekili Alkayış ve İl Başkanı Çadır'ın saha değerlendirmeleri, kamu yatırımları ve projelerin halk yararına etkin biçimde uygulanmasına katkı sağlayacak.

Kaynak : PERRE