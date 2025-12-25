İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol 'üç ayların' başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili bugün Perşembe'yi Cuma'ya bağlana bu mübarek günde idrak edilecek.

Üç Aylar ilk olarak Regaip kandili ile başlar. Devam eden günlerde ise Miraç ve Berat kandilleri gelir.Son olarak ise Kadir gecesi gelir. Bu önemli ve mübarek gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu söylenmektedir. Ardından ise Mübarek Ramazan Ayı gelir.

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol 'üç ayların' ilk başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili 25 Aralık Perşembe günü bugün idrak edilecek.Sözlükte 'kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış' anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise 'bol sevap, mükafat, faziletli amel' anlamlarında kullanılan bu özel akşamda bol bol dua edilmesi gerektiğine inananılır.

Regaip Kandili nedir?

'Regaip' kelimesi, Arapça kökenli olup 'istek, arzu, rağbet edilen şey' anlamına gelir. Bu gece, Allah'ın rahmet, bağış ve lütuflarının bolca dağıtıldığı, Müslümanlar için ibadet ve tövbelerle maneviyatlarını güçlendirdiği özel bir gecedir.Regaip Kandili'nin diğer kandillerden farkı, Recep ayında bulunması ve bu gecenin Cuma gecesi oluşudur. Recep ayı, Regaip Kandili ve Miraç Kandili gibi önemli gecelerle Müslümanlar için ayrı bir manevi öneme sahiptir.

Regaip kandili nasıl idrak edilir?

Regaip Kandili'nde Müslümanlar, ibadet ederek ve dualar okuyarak bu özel geceyi değerlendirirler. İşte kandil gecesi yapılabilecek ibadetler:

1. Namaz Kılmak: Bu geceye özel nafile namaz kılmak, sevap kazanmanın en güzel yollarından biridir.

2. Kur'an-ı Kerim Okumak: Kur'an'dan sureler okumak ve anlamları üzerinde düşünmek, bu geceyi manevi olarak daha anlamlı kılar.

3. Tövbe ve İstiğfar: Günahların bağışlanması için tövbe etmek, Regaip Kandili'nde yapılacak en önemli ibadetlerdendir.

4. Dualar Okumak: Özellikle 'Estağfirullah el Azim' gibi tövbe duaları ve salavatlar getirmek tavsiye edilir.

5. Sadaka Vermek: İhtiyaç sahiplerine yardım ederek sevap kazanmak bu geceyi değerlendirmenin güzel bir yoludur.

Regaip kandili duaları

Regaip Kandili'nde okunabilecek dualardan bazıları şunlardır:

'Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu anni.' (Allah'ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.)

'Subhaneke ya Rabbe'l-izzeti amma yesifun, ve selamün ale'l-mürselin, velhamdülillahi Rabbi'l-alemin.'

Ayrıca, bol bol salavat getirmek ve istiğfar etmek bu gecenin manevi atmosferini derinleştirecektir.

Regaip kandilinin önemi nedir?

Bu mübarek gece, hem bireysel hem de toplumsal manevi değerlerin hatırlandığı bir zaman dilimidir. Regaip Kandili'nin Müslümanlar için önemi şunlardır:

Günahlardan arınmak için büyük bir fırsat sunar.

Manevi huzur ve sükunet arayanlar için anlamlı bir gecedir.

Allah'a olan yakınlığı artırarak iman tazelemeye vesile olur.

2026 yılı kandil günleri ve önemli dini günler

15 Ocak -2026 Perşembe Mirac Kandili

02 Şubat -2026 Pazartesi Berat Kandili

19 Şubat -2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı

16 Mart -2026 Pazartesi Kadir Gecesi

24 Ağustos-2026 Pazartesi Mevlid Kandili

Kaynak : PERRE