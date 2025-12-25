Kuruluşunun birinci yılını geride bırakan Anahtar Parti, teşkilatlanma sürecinde önemli bir eşiği aşarak 100 bin 211 onaylı üye sayısına ulaştı. Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bu başarıyla ilgili yaptığı açıklamada hem partiye katılan üyelere hem de sahada görev yapan teşkilatlara teşekkürlerini iletti ve partinin duruşuna ilişkin önemli mesajlar verdi.

Ağıralioğlu açıklamasında, 'Bu yürüyüş, sayılara değil inanca dayanıyor. Anahtar Parti, milletin umudunu taşıyan bir iradenin adıdır. Bu güvene layık olacak, Türkiye'nin yarınlarını cesaretle ve adaletle kuracağız' ifadelerini kullanarak, partiye duyulan güvenin, toplumsal sorumluluk ve kararlılıkla destekleneceğini vurguladı.

Kuruluşundan itibaren Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren Anahtar Parti, anketlerdeki yükselen oy oranını üye sayısına da yansıtarak 100 bin barajını aşmayı başardı. Ağıralioğlu, bu gelişmenin partinin hem örgütlenme kapasitesinin hem de toplumdaki karşılığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Parti yönetimi tarafından yapılan değerlendirmelerde, üye sayısındaki artışın yalnızca sayısal bir başarı değil, aynı zamanda parti politikalarına duyulan ilgi, sahadaki çalışmaların etkinliği ve teşkilatların aktif performansının doğal bir sonucu olduğu ifade edildi. Ağıralioğlu, önümüzdeki dönemde bu ivmenin artarak devam edeceğini ve Anahtar Parti'nin Türkiye siyasetindeki etkinliğini güçlendireceğini sözlerine ekledi.

Anahtar Parti, ulaştığı üye sayısı ve güçlü teşkilat yapısıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye siyasetinde daha aktif ve etkili bir rol oynama hedefini sürdürüyor.

Kaynak : PERRE