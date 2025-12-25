Adıyaman Belediyesi, Eskisaray Mahallesi 701 nolu sokakta altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağın asfalt yama ve yenileme çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, 'Asfalt yama ve yenileme performansını aralıksız sürekli, daha güvenli ve konforlu bir Adıyaman için var gücümüzle çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, şehir genelinde başlatılan altyapı ve yol yenileme çalışmalarının, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı. Fen İşleri ekiplerinin program dahilinde yürüttüğü çalışmalar sayesinde, Eskisaray Mahallesi'ndeki yolların kısa sürede kullanışlı hale gelmesi hedefleniyor.

Kaynak : PERRE