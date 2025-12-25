Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Adıyaman Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Özcan yayımladığı mesajda, İnönü'nün Ulusal bağımsızlığın kazanılmasında, cephede, Cumhuriyet'in uluslararası alanda tanınmasında, Lozan'da, demokrasi kültürünün yerleşmesinde ise siyasal yaşamda üstlendiği sorumlulukların Cumhuriyet tarihindeki belirleyici rolünü açıkça ortaya koyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Batı Cephesi Komutanı, Lozan Barış Antlaşması'nın mimarı, Cumhuriyetimizin kurucularından, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü, vefatının seneyi devriyesinde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. İsmet İnönü, yalnızca askeri ve siyasal başarılarıyla değil; en zor tarihsel koşullarda Cumhuriyet'i ayakta tutan devlet aklı, sağduyusu ve Atatürk devrimlerine olan sarsılmaz bağlılığıyla da tarihimizde müstesna bir yere sahiptir. Ulusal bağımsızlığın kazanılmasında cephede, Cumhuriyet'in uluslararası alanda tanınmasında Lozan'da, demokrasi kültürünün yerleşmesinde ise siyasal yaşamda üstlendiği sorumluluklar, onun Cumhuriyet tarihindeki belirleyici rolünü açıkça ortaya koymaktadır. İsmet İnönü, 'en büyük eserim Cumhuriyet'tir' diyen Atatürk'ün yolundan hiç sapmamış; laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesini yaşamı boyunca savunmuştur. Cumhuriyet kazanımlarının tehdit altında olduğu her dönemde, İnönü'nün kararlılığı ve tarihsel mirası bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak; Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, laikliğe, ulusal egemenliğe ve bağımsızlığa sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha yineliyor; İsmet İnönü başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.'

Kaynak : PERRE