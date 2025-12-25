Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Regaip Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, mesajında mübarek gecenin manevi anlamına, dua, merhamet ve kardeşlik vurgusuna dikkat çekti.

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Milletimizin ve tüm İslam âleminin #RegaipGecesi ile mübarek üç aylarını tebrik ediyorum. Duaların kabul edilmesi için göklere yükseldiği bu kutlu gece; kalplerimizi iyilikle tamamlamak, insanlık adına merhamet ve kardeşlik dilemek için bir fırsattır. Rabbim, dualarımızı kabul eylesin; dünyamızı sevgiyle ve huzurla kuşatsın. Bu mübarek gecenin, bozulmaki tüm acılarını dindirmeye, insanlığı iyilikte buluşturmaya vesile olmayı diliyorum.'

Emine Erdoğan, mesajında Regaip Gecesi'nin bireysel ve toplumsal anlamda bir muhasebe ve umut vesilesi olduğuna işaret ederek, mübarek gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE