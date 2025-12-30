Adıyaman Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Adıyaman'ın 160 milyon Euro tutarındaki güvenli okul hibesi anlaşmasında yer almamasına sert tepki gösterdi. İşeri, bu durumun basit bir ihmal olmadığını, ağır bir yönetim zafiyeti olduğunu ifade etti.

Alman Federal Hükümeti ile Türkiye arasında, depremden etkilenen bölgelerde güvenli okul yapımı amacıyla imzalanan ve Resmî Gazete'de yayımlanan anlaşma kapsamında 160 milyon Euro (yaklaşık 8 katrilyon TL) hibe ayrıldı. Hibe programı kapsamında İzmir, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Gaziantep illeri yer alırken, 26 Şubat 2023 depreminde neredeyse yerle bir olan Adıyaman'ın listede yer almaması kamuoyunda büyük tepki çekti.

İşeri'den Sert Tepki: Adıyaman Yok Sayıldı

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, '26 Şubat depreminin en ağır yıkımı yaşattığı illerden biri olan Adıyaman'ın, 'depremden etkilenen bölgelerde güvenli okul' adı altında yapılan bir hibe anlaşmasında yer almaması büyük bir hayal kırıklığıdır. Bu tablo, Adıyaman'ın ya bilinçli olarak yok sayıldığını ya da şehri yönetenlerin görevini yapmadığını açıkça göstermektedir' dedi.

Yetkililere Sorular: Hesap Kimde?

İşeri, sürecin sorumlularını sorgulayarak şu ifadeleri kullandı: 'Soruyorum: Adıyaman adına bu hibe programına başvuru yapıldı mı? Yapıldıysa neden kabul edilmedi? Yapılmadıysa bunun hesabını kim verecek? Milletvekilleri nerede, il bürokrasisi nerede, Valilik ve kaymakamlıklar neden sessiz? Depremle yerle bir olmuş bir şehrin bu şekilde kaderine terk edilmesini kabul etmiyoruz.'

Adıyaman'ın Yeniden Ayağa Kalkması İçin Çağrı

Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkmasının ancak güçlü ve kararlı bir iradeyle mümkün olabileceğini vurgulayan İşeri, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Adıyaman'ın artık ihmali kaldıracak gücü kalmamıştır. Bu şehir enkazın altında canlarını, üstünde ise geleceğini kaybetti. Eğitim altyapısı yıkılmış bir kentin, çocuklarının güvenli okullara kavuşması en temel haktır. Yetkililer bu suskunluğu bozmalı, kamuoyuna derhal açıklama yapmalı ve Adıyaman'ı bu ve benzeri tüm uluslararası hibe programlarına dâhil etmek için acil adım atmalıdır.'

Kaynak : PERRE