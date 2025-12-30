Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2025 yılı değerlendirmelerini ve 2026 hedeflerini açıkladı. Sadıkoğlu, 2026 yılında Malatya'nın üretim gücünü artıracak projelere ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanacaklarını belirterek, önceki yıllarda olduğu gibi üyelerinin ve Malatya'nın sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Malatya TSO'nun 2025 yılı son meclis toplantısı, 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonunda Meclis Başkanı Hakan Er'in başkanlığında düzenlendi. Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Sadıkoğlu, 2025 yılının Malatya'daki esnaf, tüccar ve sanayici için zorluklarla mücadele edilen, dayanışmanın esas alındığı ve yeni kazanımlar elde edilen bir yıl olduğunu ifade etti. Sadıkoğlu, 'Yıl boyu üyelerimizin temel sorunlarını gündeme getirdik, çözümü noktasında takipçisi olduk' dedi.

'Üyelerimizin ve Malatya'nın Gür Sesi Olduk'

2025 yılında önceki yıllarda olduğu gibi üyelerinin ve Malatya'nın sesi olduklarını kaydeden Sadıkoğlu, işyeri hak sahipliğinde yaşanan mağduriyetleri, küçük sanayi sitesindeki talepleri, Yerinde Dönüşüm desteğinin yetersizliğini, KDV haksızlığını, basit usul uygulamasının sona ermesiyle oluşacak sıkıntıları, E-Haciz uygulamasının yanlışlığını, dördüncü geçici vergi döneminin yeniden gelmemesi gerektiğini, mücbir sebep süresinin sona ermemesini, 6. Bölge Teşviklerinin devam etmesini ve üyelerin finansmana erişim sorunlarını yıl boyunca gündemde tuttuklarını aktardı.

'Zirai Don Kent Ekonomisini Derinden Etkiledi'

2025 yılının en olumsuz gelişmesinin 12 Nisan'da yaşanan zirai don olduğunu belirten Sadıkoğlu, '12 Nisan günü 34 ilimizi etkileyen zirai dondan Malatya olarak derinden etkilendik. Malatya'nın Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmesini ilk talep eden biz olduk. Zirai Donun şehrimize verdiği zararı ve taleplerimizi kapsamlı bir dosya halinde hazırladık ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sunduk. TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonunun ilimizde düzenlediği toplantıya katılarak, don afetinin ekonomik ve sosyal etkilerini dile getirerek üreticimiz, esnafımız ve ihracatçımız için destek talebinde bulunduk' ifadelerini kullandı.

'Yurt Dışından Önemli Heyetleri Ağırladık'

Sadıkoğlu, 2025 yılında büyükelçileri ve ekonomik heyetlerini ağırladıklarını belirterek, 'Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Tacikistan Ankara Büyükelçisi Sodiq İmomi, Çin Ankara Büyükelçiliği Ekonomik Müsteşarı Liu Yuhua ve Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Maşrab Mamirov'u bu yıl Odamızda ağırladık. Yapılan tüm görüşmelerde ülkeler arası ihracat potansiyelimizi ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Özellikle Çin heyetinden talebimiz üzerine üyelerimiz için Çin'e ön koşulsuz E-Vize sağlanması kararı alındı' ifadelerini kullandı.

'Üyelerimiz İçin İki Önemli Protokol İmzaladık'

2025 yılında Oda üyeleri için iki önemli protokol imzaladıklarını ifade eden Sadıkoğlu, 'İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü ile 'Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı' iş birliği protokolü imzaladık. Fırat Kalkınma Ajansı'yla da 'E-İhracat, E-Ticaret, Markalaşma Eğitimi ve Danışmanlık Projesi' protokolü imzaladık. İŞKUR ile imzaladığımız protokol kapsamında üyelerimizin nitelikli personel ihtiyacına çare olduk. FKA ile imzaladığımız protokol kapsamında verdiğimiz eğitimlerle üye şirketlerimizin E-Ticaret'e başlama sürecine ve markalaşmasına katkı sunduk' ifadelerine yer verdi.

'100. Yıl Kitabımızı Yayınladık'

2025'in önemli gelişmelerinden birinin de 'Bir Asrın Tanığı; Malatya Ticaret ve Sanayi Odası' kitabını yayınlamak olduğunu belirten Sadıkoğlu, '1923 yılında Cumhuriyetimizin ilanı ile kurulan Odamız 102 yıldır Malatya'mıza hizmet ediyor. Cumhuriyetimizle yaşıt olan Odamız, tam bir asırdır Malatya'nın üretimine, ticaretine, sanayisine ve kalkınma mücadelesine tanıklık ediyor. Bu uzun ve onurlu yolculuğun yazılı bir hafızası olsun düşüncesiyle kitabımız hazırlandı. Bu eserdeki asıl hedefimiz, bugüne kadar görev yapmış başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin Odamıza ve şehrimize verdikleri emeği onurlandırmak, anmak ve saygıyla yad etmektir. Odamıza ve şehrimize hayırlı olsun' dedi.

'Üye Ziyaretlerine Yoğunluk Verdik'

Sadıkoğlu, 2025 yılında üye ziyaretlerine ağırlık verdiklerini söyleyerek, 'Fırsat bulduğumuz her an üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret ederek sorunlarını dinledik, çözümü için takipçisi olduk. 2026 yılında da üye ziyaretlerimize yorulmadan devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

'Üyelerimizi Onurlandırıyoruz'

2025 yılında 310 üyeye teşekkür belgesi sunduklarını belirten Sadıkoğlu, 'Bu yıl anlamlı bir uygulama başlattık. Odamızda en az 25 yıldır kaydı bulunan üyelerimize plaketler takdim ettik. Şu ana kadar 310 üyemize sizlerin huzurunda plaketlerini sunduk. Ülkemizin geçtiği ekonomik zorluklara rağmen uzun yıllardır faaliyetlerini sürdüren üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Plaket takdimlerine 2026'da da devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'Kardeş Oda Sayımız Arttı'

Kardeş Oda protokollerine önem verdiklerini vurgulayan Sadıkoğlu, '2018'den bugüne Mersin, Rize, Diyarbakır, Elazığ ve Yüksekova TSO ile kardeş oda protokolleri imzalamıştık. Bu yıl Osmaniye TSO ile yeni bir protokol imzaladık. Kalkınmanın ve sürdürülebilir sanayi hamlelerinin temelinde güçlü kurumlar arası iş birliği olduğunu biliyor, kardeş oda protokollerini bu anlayışın somut bir yansıması olarak görüyoruz. 2026'da en az 2 Oda ile daha kardeş oda olmayı planlıyoruz' dedi.

'Gazze'yi Gündemimizden Hiç Düşürmedik'

Sadıkoğlu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 60 binden fazla Filistinli kardeşimizin hayatını kaybettiği Gazze'deki soykırımı yıl boyu gündemde tuttuklarını belirterek, 'Her meclis toplantımızda ve basın açıklamalarımızda Gazze'yi gündeme taşıdık. Sözde ateşkes olsa da katil İsrail saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de yaşanan açlık, zulüm ve ölüm tüm insanlığın ayıbıdır. Kahrolsun, katil İsrail demeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

2026 Hedefleri

Sadıkoğlu, 2026 yılında Malatya'nın üretim gücünü artıracak projelere ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanacaklarını belirterek, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ortak kurulacak çimento fabrikasına değindi. Ayrıca, 2. OSB'deki İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi binasında yer alan Model Fabrika projesinin deprem nedeniyle yavaşlamış olsa da 2026'da faaliyete geçeceğini açıkladı. Sadıkoğlu, 'Kuracağımız model fabrika Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilk model fabrika olacak. Sadece ilimize değil, bölgemizdeki tüm illerin sanayisine katkı sunacak' ifadelerine yer verdi.

Arabuluculuk ve UYUM Merkezi Projesini de 2026'da aktifleştireceklerini belirten Sadıkoğlu, 'İşçi-işveren, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu hale gelen arabuluculuk sistemini üyelerimizin hizmetine sunuyoruz. Fiziki ortamı binamızın ikinci katında tamamladık. 2026'da faaliyete geçireceğiz. Tüm ticari ihtilaflar UYUM merkezimizde hem daha hızlı hem de daha ucuza çözülecek. Aylar ve hatta yıllar süren davalar, burada birkaç hafta içinde sonuca ulaşacak. Üyelerimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu, oda üyelerinin yeni yılını kutlayarak, '2026 yılının deprem felaketinin yaralarını tam anlamıyla sardığımız, üyelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için umut veren gelişmelerin yaşandığı, hayırlar getiren bir yıl olmasını diliyorum' dedi.

