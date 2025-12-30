Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Ali Tosun, eğitim kalitesini yerinde görmek, okulun ihtiyaçlarını değerlendirmek ve öğrenci-öğretmenlerle doğrudan iletişim kurmak amacıyla Karacaoğlan Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Tosun, okulun genel durumu, yürütülen eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencilerin akademik gelişimleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Eğitimde kaliteyi artırmanın ancak sahada yapılan gözlemler ve doğrudan iletişimle mümkün olacağını vurgulayan Tosun, öğretmenlerin taleplerini ve önerilerini dinleyerek gerekli notları aldı.

Öğrencilerle de bir araya gelen Tosun, sınıfları ziyaret ederek onların eğitim süreçlerine ilişkin görüşlerini dinledi ve motivasyonlarını artırmayı amaçlayan sohbetler gerçekleştirdi. Bu ziyaretin, okul yönetimi ve öğretmenlerle daha güçlü bir iletişim kurulmasına, öğrencilerin ihtiyaçlarının daha yakından anlaşılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Tosun, okul ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmede, 'Eğitim, yerinde takip ve güçlü iletişimle daha da gelişiyor' ifadelerini kullanarak, sahada yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti. Ziyaret, okulun mevcut durumu, yürütülen projeler ve öğrencilerin akademik başarılarının yerinde incelenmesinin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE