İl Özel İdaresi ekipleri, en zorlu hava koşullarında bile vatandaşların yanında olmaya, ulaşımın aksamaması için Çelikhan, Sincik Gerger ve bazı kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda İl Özel İdaresi; 8 greyder, 8 loder (kepçe), 2 dozer, 3 kazıcı yükleyici, 8 öncü servis aracı, 3 yakıt ikmal aracı ve 5 damperli kamyon olmak üzere toplam 37 araç ve 52 personel ile sahada görev yapıyor.

22 köy yoluna müdahale edildi

27 Aralık Cumartesi günü başlayan kar yağışıyla birlikte Çelikhan, Sincik ve Gerger ilçelerinde kısa süreli ulaşıma kapanan 22 köy yoluna müdahale edilerek yollar yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmalar sırasında olası buzlanma riskine karşı 32 ton tuz kullanıldı.

.

Kaynak : PERRE