Adıyaman'ın bazı çevreler tarafından hâlâ bir 'seçim durağı' 'seçim malzemesi' olarak görüldüğünü ifade eden Bereket, 'Acılarımızın söylem malzemesi hâline getirilmesini kabul etmiyoruz' dedi.

Bir Anaokulu Tartışması Değil, Vicdan Meselesi

Depremzede çocuklar için açılan bir anaokulunun ve bunun olmasını sağlayan bir sanatçının hedef alınmasına tepki gösteren Bereket,Gülben Ergen'in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin Adıyaman'da üçüncü anaokulunu açtığını belirterek bu sanatçımız derneğiyle 'Üç kez geldi, üç kez Adıyaman dedi, üç kez çocuklara dokundu' ifadelerini kullandı.

'Bizim Yasımız Propaganda Alanı Değildir'

Bereket açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Asrın felaketinin üzerinden 34 ay geçti. Bu memlekete tek bir kalıcı eser bırakmamış olanlar, depremzedeler üzerinden konuşamaz. Bizim yasımız, kimsenin propaganda alanı değildir.'Kentte yaşanan sorunların yerinde görülmesi gerektiğini belirten Bereket, 'Gel konteynerleri gezelim, gel yarım kalan hayatları görelim. Ama acı üzerinden siyaset yapılmasını kabul etmiyoruz' dedi.

'Sorun Halay Değil, Zihniyettir'

Tartışmaların yanlış başlıklar üzerinden yürütüldüğünü ifade eden Bereket, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Burada Sorun ne bir halaydır, ne bir kıyafet, ne de bir isimdir. Sorun zihniyettir. Bir çivi çakanın başımızın üstünde yeri vardır. Üç anaokulu yapan alkışlanır. Laf değil, iz bırakmak makbuldür.'

'Asıl Konuşulması Gereken Konular Var'

Açıklamasında ayrıştırıcı dile de tepki gösteren Bereket, bugün konuşulması gereken asıl konuların açık olduğunu belirterek, 'Barınma krizi, kaybolan çocukluklar, yarım kalan hayatlar ve hesabı sorulmayan ihmaller konuşulmalıdır. Bir anaokulunu hedef göstermek asla doğru değildir' dedi.

Bereket açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Bu şehir çok acı gördü. Ama acısını kullandıracak kadar sahipsiz değil. Bizim acımız, kimsenin siyasetine malzeme olmayacak. Bu bir tehdit değil, bir halkın vicdan hükmüdür.'

Kaynak : PERRE