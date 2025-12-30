Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, Kadıköy'de kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan Gümüştekin, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyet Geniş Çaplı Soruşturma Başlattı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alırken, olayın faillerinin tespiti ve saldırının nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Önceki Saldırıyla Bağlantı Araştırılıyor

Gümüştekin'in daha önce de silahlı saldırının hedefi olduğu hatırlatıldı. 11 Ocak tarihinde Üsküdar'ın Kuzguncuk semtinde bir otoparka düzenlenen uzun namlulu silahlı saldırıda hedefin Gümüştekin olduğu belirlenmiş, saldırıda 24 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu hayatını kaybetmişti.

Emniyet birimleri, Kadıköy'deki saldırının önceki olayla bağlantılı olup olmadığını da incelemeye devam ediyor.

