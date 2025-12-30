Sanatçı ve Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Gülben Ergen, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici hakkında, kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Destici'nin açıklamalarını 'iftira' ve 'ötekileştirici' olarak nitelendirerek, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Açıklamasında, 'Destici unutma ben kin tutmuyorum. Avukat tutuyorum. Senin üç beş alkış için, hayatını çocuklara ve kadınlara adayan bana yaptığın çirkin iftiraların ve ötekileştiren üslubun için ikisini de tutacağım. Sen Rojin'in annesini babasını ziyaret edip, davanın seyrini takip ettin mi? Sen Ahmet Minguzi'nin acılı annesiyle beton üstünde eylem yapıp, infaz yasasına baş kaldırıp, haksızlık karşısında haykırdın mı? Sen Narin davasını bizzat takip edip, mahkemesine katılıp, adalet arayışında oldun mu? Sen Sıla bebeğin ölümünden haberdar mısın?' ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 60 anaokulu açtığını vurgulayan Ergen, çeşitli çocuk ve kadın davalarını yakından takip ettiğini belirterek, Destici'ye yönelik eleştirilerini sürdürdü. Ergen, 'Seni savcılık makamına şikâyet ettim. Savunmanı devletin savcılarına yapacaksın. Seni dava da edeceğim. Kazanacağım tazminatla yeni bir anaokulu açacağım' dedi.

Ergen ayrıca, Destici'nin, Adıyaman halkından, kendisinden ve Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nden özür dilemesi gerektiğini ifade ettiğini söyledi.

Destici, Daha Önce Ergen Hakkında Neler Söylemişti?

Tartışma, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, partisinin Adıyaman Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Gülben Ergen'i hedef alan sözleriyle yeniden gündeme geldi. Destici, Adıyaman'daki bir anaokulu açılışında çekilen görüntüler üzerinden Ergen'in, 'başörtülü bir kadının elini tutmadığı' yönündeki iddiayı dile getirerek sert ifadeler kullanmıştı.

Destici, kongrede yaptığı konuşmada, 'Bir sanatçı Gülben Ergen, Adıyaman'da bir etkinliğe katıldı. Vatandaşlarla halay çeken Ergen, yanındaki kişinin tesettürlü olduğunu görünce elini bıraktı' ifadelerine yer vermişti.

Ergen, İddiaları Reddetmişti

Söz konusu iddialar üzerine Gülben Ergen, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddiaları kesin bir dille reddetmiş, 'Elini tutmadığım kadın diye bir şey olamaz. İnsanları ne giydikleri ya da giymedikleri üzerinden yargılamam' ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Destici'nin kongre konuşmasının ardından taraflar arasındaki tartışma sosyal medyada ve kamuoyunda yeniden alevlendi. Ergen, kendisine yönelik sözleri nedeniyle BBP Genel Başkanı Mustafa Destici hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

