Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Valilik'te düzenlenen buluşmada muhtarların taleplerini ve beklentilerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Osman Varol, muhtarların vatandaş ile devlet arasında güçlü bir köprü kurduğunu ve katılımcı demokrasinin temel taşları olduğunu belirtti. Vali Osman Varol, 'Hizmetin en uç noktasında temsilcilik yapan muhtarlarımıza gösterdikleri gayret ve emekleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi.

Vali Osman Varol, birlik, dayanışma ve hizmet anlayışıyla görev yapan tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak : PERRE