Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde düşmesi, kuzey bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Yetkililer, ani yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PERRE