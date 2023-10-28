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Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında su yönetimi konusunda yenilikçi yaklaşımların ele alındığı “Tarımın Doğduğu Topraklarda Su” adlı etkinlik Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Özel bir mekânda düzenlenen programda suyun önemine dikkat çeken Vali Şıldak, gelecek nesilleri susuz bırakmama adına suyun dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi.

Vali Şıldak, “Su en temel kaynak ve hayatın olmazsa olmazı. Bir insanın günlük hayatta rutin ihtiyaçlarını ve besin ihtiyacını karşılayabilmek için sarf edilen su miktarı 3 bin litre. Sınırlı kaynakların ne kadar önemli olduğunu ve suyun dikkatli kullanılması gerektiğini görüyoruz. Bu çalışmanın Şanlıurfa’da yapılması GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleşmesi anlamlı, çünkü suyun en çok kullanıldığı coğrafyalardan biri Şanlıurfa’dır.” dedi.

GAP’ın başkenti Şanlıurfa’da sulama ihtiyacının had safhada olduğunu anımsatan Vali Şıldak, “GAP eylem planı kapsamında toprakların önemli bir bölümünün suyla buluştuğu bir toprak bütünlüğü üzerinde bulunuyoruz. Buradaki suyun kullanımı, dengesi çok daha önemlidir. Fakat özeleştiri yapacak olursak insanlık adına tabiatın zarar gördüğü her unsurda bizim payımız var. Kuraklığı da biz oluşturuyoruz, sellere ve su baskınlarına da biz sebep oluyoruz. Dolayısıyla suyu kullanırken dikkat etmediğimiz zaman, karşı karşıya kalacağımız susuzluğun maalesef sebebi yine biz insanlar oluyoruz. Ben bunun teknoloji ve dikkatsiz kullanımdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Bu çalışma zaten bunu odaklayan bir çalışma. Verimli ve başarılı bir çalışma olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Programa Vali Hasan Şıldak ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral’ın yanı sıra, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ile ilgili kamu kurum ve kuruşların temsilcileri ve alanında uzman isimler katıldı.



Kaynak : PHA