‘Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur’



Vali Osman Varol, mesajında basının toplumdaki işlevini şu sözlerle vurguladı:



“Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, temel hak ve özgürlüklerin korunmasında, ülkemizin ve şehrimizin gelişmesi için kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulmasında çok önemli görev üstlenmektedir.”



‘Deprem sürecinde basın mensuplarımız büyük sorumluluk üstlendi’



6 Şubat depremleri sonrasında Adıyaman’ın yeniden ihya ve inşası sürecine değinen Vali Varol, bu süreçte basının gösterdiği desteğe özellikle teşekkür etti:



“Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde ağır yara alan Adıyaman’ımızın yeniden ihya ve inşa edildiği bu süreçte gerçekleştirilen çalışmalara her zaman destek olan basın mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum.”



‘Yerel basına güvenim tam’



Adıyaman’daki yerel medya kuruluşlarının büyük bir özveriyle görev yaptığını belirten Vali Varol, bu özverili çalışmanın gelecekte de süreceğine inandığını ifade etti:



“Yerel basınımızın, büyük bir özveri ile yerine getirdikleri bu görevlerini, bundan sonra da aynı özveri ve duyarlılıkla devam ettireceklerine yürekten inanıyorum.”



‘Kalemini doğruluktan ayırmayan tüm gazetecilerin bayramını kutluyorum’



Vali Varol, mesajının sonunda basın meslek ilkelerine bağlı kalarak görev yapan tüm basın mensuplarını tebrik ederek sözlerini şöyle tamamladı:



“Türk basınında sansürün kaldırılışının yıldönümünde Basın Meslek İlkeleri ve Basın Ahlak Esaslarından taviz vermeksizin halkımızı doğru bilgilendirmek için gece gündüz demeden emek ve alın teri akıtan, kalemini doğruluktan ayırmayan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik ediyor; sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu uzun bir meslek yaşamı temenni ediyorum.”

Kaynak : PHA