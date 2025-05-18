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Valilik açıklamasında, 26 konutluk projenin bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunularak, çalışmalarda emeği geçen tüm kurumlara teşekkür edildi.

Meryemuşağı Köyü'nde inşa edilen evlerin, kırsalda yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandığı belirtildi. Çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan konutların, bölge halkının yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

“Güne Tut ilçemize bağlı Meryemuşağı köyü ile başlıyoruz. Yarınlarımızın sahibi çocuklarımızın huzuru, mutluluğu ve geleceği için söz verdiğimiz gibi köylerimizi modern yaşam alanlarına dönüştürmenin gayretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Vali Varol, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ziyaretine dair şu ifadeleri kullandı:

Ziyarette yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Varol, tamamlanma aşamasına gelen 26 adet köy evinin mimari yapısı, çevre düzenlemeleri ve yerleşime uygunluğu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Köylerimizi Modern Yaşam Alanlarına Dönüştürme Sözümüzü Yerine Getiriyoruz”

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