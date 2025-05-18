Taş ocağının kurulmasının ardından hayvancılığın yapılamaz hale geleceğini savunan bölge sakinleri, doğa tahribatı ve yaşam alanlarının kaybı konusunda endişeli. Köylüler, seslerini kamuoyuna duyurmak için DEM Parti'den destek talep etti.

Coşkun: “Birkaç Kişi Kazanacak Diye Binlerce Kişi Mağdur Edilemez”

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Av. Hüseyin Coşkun, bölge halkının taleplerine sahip çıktıklarını belirtti. Coşkun, taş ocağının çevre ve yaşam üzerindeki etkilerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“1100 dekarlık bir alan ranta kurban edilmek isteniyor. Bu alan bölge halkının hayvancılıkla geçimini sağladığı, doğal yaşam alanıdır. Birkaç kişi servetine servet katacak diye binlerce yurttaşın geleceği, sağlığı, huzuru tehlikeye atılamaz.”

“Dinamit Patlatmaları Deprem Etkisi Yaratacak”

Taş ocağında yapılacak dinamit patlatmalarının çevreye ciddi zarar vereceğini ifade eden Coşkun, patlamaların oluşturacağı sarsıntının, 4 büyüklüğünde depreme eşdeğer etki yaratacağına dikkat çekti:

“Her dinamit patlatıldığında bu halk, 4 şiddetinde deprem yaşıyormuş gibi sarsılacak. İnsanlar tedirgin, endişeli. Sürekli bir korku ve huzursuzlukla yaşamak zorunda kalacaklar.”

“Hayvancılık Yok Olacak, Doğa Tahrip Edilecek”

Taş ocağı çalışmaları nedeniyle bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sona ereceğini dile getiren Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada köylüler hayvanlarını otlatıyor, geçimini bu topraklardan sağlıyor. Patlatmalarla doğa yok olacak, meralar kullanılamaz hale gelecek. İnsanların temel geçim kaynağı elinden alınacak.”

“Yetkililere Sesleniyoruz: Bu Projeden Vazgeçin”

DEM Parti olarak doğa tahribatına ve rant uğruna yapılan projelere karşı olduklarını vurgulayan Coşkun, yetkililere seslenerek projeden vazgeçilmesi çağrısında bulundu:

“Bu halk sahipsiz değildir. Bölgede yaşayan yurttaşların iradesine, yaşam hakkına saygı gösterilmeli. Bu doğa katliamından bir an önce vazgeçilmelidir. Biz DEM Parti olarak halkımızın yanında durmaya, bu talana karşı seslerini yükseltmeye devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA