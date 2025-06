Her hafta salı günleri Valilik Makamı’nda gerçekleştirilen görüşmelerde vatandaşları ağırlayan Vali Varol, birebir görüşmelerle vatandaşların ihtiyaç, talep ve beklentilerini dinliyor.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleştirilen görüşmelerde çözüm ve sonuç odaklı yaklaşım sergileyen Vali Varol, kendisine iletilen her konuyu not aldırarak ilgili kurumlara iletilmesi ve gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılması talimatını veriyor.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, yaptığı açıklamada, bu buluşmaların vatandaşla devlet arasındaki gönül bağını güçlendirmeye devam ettiği belirtildi.

