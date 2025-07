Valilik makamında gerçekleştirilen buluşmalarda, vatandaşların ihtiyaç, talep ve önerileri birebir dinlenerek çözüm odaklı değerlendirmeler yapılıyor.

Toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayışla yürütülen halk buluşmalarında, Vali Dr. Osman Varol, misafir ettiği her bir hemşehrisinin sorunlarını dikkatle dinleyerek çözüm üretmeye gayret gösteriyor. Devletin sıcaklığını ve şefkatini vatandaşlara hissettirmeyi amaçlayan buluşmalarda, iletilen talepler not alınarak ilgili kurumlara gerekli işlemlerin yapılması için talimat veriliyor.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerde, vatandaşlarla birebir sohbet eden Vali Varol, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaş memnuniyetini sağlamak adına bu tür buluşmaların önemine vurgu yaptı.

Kaynak : PHA