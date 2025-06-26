Vali Varol, yeni görevine başlayan Kaymakam Aslan’a hayırlı olsun dileklerini ileterek, görevinde başarılar diledi. Görüşmede, Besni ilçesinin ihtiyaçları, devam eden kamu yatırımları ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Varol, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için kamu kurumlarının uyum içerisinde çalışmasının önemine dikkat çekerken, Kaymakam Aslan’a yeni görevinde başarı temennilerini yineledi.

Kaynak : PHA