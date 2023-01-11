Ziyarette Vali Çuhadar, gazetecilerin kamu görevi sürdürdüğünü vurgulayarak “Basın Yasama, Yürütme ve yargıdan sonra demokraside dördüncü güç olarak önemli görev yapmaktadır. Gazeteci arkadaşlarımız bu açıdan demokrasimiz için vazgeçilmez bir müessesedir. İşlevini rahat bir şekilde sürdürdüğü zaman bizlerin gözünden kaçan her meseleyi gündeme taşıma gibi bir sorumlulukları vardır. Basını bu açıdan önemsiyorum. Uyarıcı yayınlardan memnuniyet duyuyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz da “Göreve başladığı günden beri, halkla ilişkilerde, basınla ilişkilerde sıcak ve samimi tutumu nedeniyle Valimiz Sayın Mahmut Çuhadar başarı gösteren bir kamu idarecisi. Beraber çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Basın mensuplarının kurumlardan bilgi alabilmeleri hususunda kısıtlayıcı bir tutum sergilemiyor, bu durumda bizlerin işlerini kolaylaştırıyor. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününün de bizleri ziyaret ederek günümüzü kutlaması bizleri duygulandırdı, şahsında bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

GAP gazeteciler birliği genel merkezinde gerçekleşen ziyarette GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Sait Akbaş ve GAP Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri Yılmaz Çoban’da hazır bulundu.