Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'a koordinatör vali olarak atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, depremin ardından bir de selin vurduğu Adıyaman'da felaketin izlerini siliyor.

"Çalışmaları sahada takip ediyor"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek depremin ilk anında beri Kahramanmaraş'taydı. Koordinatör vali olarak atanan Çiçek hem arama kurtarma çalışmalarını hem de enkaz kaldırma çalışmalarını yakından takip etti. Çiçek ve ekibi, Elbistan'ı yeniden hayata döndürmek için çalışmaları hız kesmeden sürdürdü.

"Selin vurduğu Adıyaman için kollar sıvandı"

Depremden etkilenen iller arasında neredeyse başta gelen Adıyaman'a Vali Çiçek görevlendirildi. Adıyaman'a gider gitmez çalışmalara başlandı, yaşanan sel felaketinin de izlerini silmek için kollar sıvandı.

Sel felaketinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları aktardı: "Adıyaman'da kuvvetli yağış dolayısıyla çadır kentlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın bir sıkıntı yaşamaması için arkadaşlarımızla birlikte çadır kentlerimizi kontrol ettik. Bazı noktaları tedbir amaçlı tahliye ettik. Şükür şu an itibariyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır."



Kaynak : PHA