Gerger İlçe Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Karaağaç, anne ve babaları solunum yolu enfeksiyonuna karşı uyararak alınması gereken önlemleri sıraladı.

Beslenmede özellikle C vitamini takviyesi yapılması gerektiğini hatırlatan Uzman Dr. Emre Karaağaç,"Sevgili anne babalar; Kış ayları geldi çattı, solunum yolu enfeksiyon sayılarımız arttı, çocuklarımızın hastalık sayısını azaltmak için, dört önemli başlıkta dikkatinizi çekmek istiyorum.

Birincisi dengeli ve düzenli beslenme özellikle C vitamini bakımından zengin turunçgillerin tüketiminin artırılması önemlidir. İkinci olarak kaliteli ve düzenli uyku üçüncü olarak bulunduğumuz ortamların sık sık havalandırılması, dördüncü olarak soğuk havalarda kalın giyinme, bunları uyguladığımız taktirde hastalık sayısının belirgin bir şekilde azaldığını göreceksiniz."dedi.



Kaynak : PHA