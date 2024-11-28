Kara Kuvvetleri Komutanlığı, muhtelif miktarda SUNGUR Füzesi ile Orta Menzilli Tanksavar (OMTAS) Silah Sisteminin muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı'nın Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısında yerli ve milli savunma sanayisi ile ilgili son çalışmalara yer verildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında SUNGUR Füzesi ile Orta Menzilli Tanksavar (OMTAS)'ın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı açıklandı.

Tuğamiral Aktürk, mütemadiyen geliştirilen yerli ve millî savunma sanayimizin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz imkân ve kabiliyetlerini her geçen gün arttığına dikkati çekti. Aktürk, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda SUNGUR Füzesi ile Orta Menzilli Tanksavar (OMTAS) Silah Sisteminin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandığını açıkladı.

Muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli bir tanksavar silah sistemi olarak öne çıkan OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi, 4 kilometre menzile sahip olduğu gibi, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde gece/gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabiliyor.