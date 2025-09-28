Şeriban ÖZÇAKMAK – Gölbaşı ilçesinde freni patlayan asfalt yüklü kamyon, park halindeki bir aracın üstüne devrildi. Otomobilin sürücüsü aracın altında kalarak olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza Adıyaman-Gölbaşı karayolu''un 40''ıncı kilometresi Yukarı Çöplü köyü yakınlarında, yapımı devam eden inşaat alanında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 DIK 209 plakalı asfalt yüklü kamyonun freninin boşalması sonucu sürücünün kontrolünden çıkan kamyon, park halindeki Engin Özer İdaresindeki 61 AFY 285 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Üzerine kamyon devrilen otomobildeki sürücü ağır yaralandı. 112 Acil çağrı merkezine bildiren ihbar sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelerin ardından otomobil sürücüsü Engin Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatımı kaybeden sürücünün cenazesi olay yeri incelemenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA