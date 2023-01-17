Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2022 yılında gece gündüz demeden “Narko Rehber, En İyi Narkotik Polisi Anne, Narko Gençlik ve Narko Nokta” projesi kapsamında uyuşturucu ile mücadele etmek için vatandaşları bilinçlendirdi. Uyuşturucu maddelerle mücadelede bilinçliliğin ve farkındalığın arttırılması maksadıyla ekipler “01.01.2022 ile 31.12.2022” tarihleri arasında Adıyaman il merkezi ve ilçelerimizde 573 eğitim faaliyeti ile toplam 14.943 vatandaşa ulaşarak 7855 adet el broşürü dağıttı. Uyuşturucu ile mücadelede Narkotik ekiplerine destek olmaları amacıyla vatandaşlara UYUMA aplikasyonunu kullanmaları yönünde tanıtımlarda yapıldı.