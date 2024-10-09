Bu operasyonlar sonucunda, gözaltına alınan zanlılardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda Ele Geçirilen Maddeler

Gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 74,76 gram metamfetamin, 20,03 gram esrar, 5,06 gram sentetik kannabinoid, 31 adet sentetik ecza ve 36 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ordu genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen bu operasyonlar, toplumda güven ve huzurun sağlanması amacıyla aralıksız sürdürülüyor.

Uyuşturucu Ticaretine Darbe

Operasyonların detaylarını paylaşan Ordu Valiliği, özellikle firari olarak aranan uyuşturucu ticareti zanlılarının yakalandığını ve bunların yargı mercilerine sevk edilerek tutuklandığını belirtti. Valilik açıklamasında, uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen kişilere yönelik titiz çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

Araçlar ve Şahıslar Üzerinde Aramalar

Operasyonlarda, şüphe üzerine durdurulan araçlar ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 30 Eylül - 6 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu operasyonlarda, birçok farklı noktada uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslar yakalanarak adli işlem başlatıldı.

Mücadele Kararlılıkla Sürüyor

Ordu Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucuyla mücadele konusundaki kararlı tutumu, bu operasyonlarla bir kez daha kendini gösterdi. Uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesi için düzenlenen bu operasyonların halkın huzur ve güvenliğini sağlama hedefi doğrultusunda devam edeceği belirtildi.

Kaynak : PHA