Uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak adına DEM Parti Adıyaman Gençliği tarafından organizasyonu sağlanan futbol turnuvası dün gece oynanan final maçı ile sona erdi. İnsan Hakları Derneği, Eğitim Sen, Diş Hekimleri Odası, SES Bileşenleri, Tabipler Birliği, Adıyaman Barosu gibi çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının katılım sağladığı turnuvanın final mücadelesinde Dem Parti Gençleri ile Adıyaman Diş Hekimleri karşılaştı. Karşılaşmada her iki takımda karşılıklı ataklarla mücadelesini sürdürdü. Dem Parti Gençleri kendi kalelerinde 2 gol bulurken rakip takım kalesini 4 gol ile havalandırdı. Final karşılaşmasını 4-2 net skorla Dem Parti Adıyaman Gençliği kazandı.

Kaynak : PHA