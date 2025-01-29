15 Yıl Hapis Cezalı Zanlı Cezaevine Gönderildi

Yetkililerden alınan bilgiye göre, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., Diyarbakır’ın Sur ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Jandarmadan Suç Örgütlerine Göz Açtırmayan Mücadele

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, “Halkımızın güvenliği için adli ve mülki görevlerimizi artan bir azimle, aralıksız olarak yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA