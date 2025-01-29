Yenişehir, Kayapınar ve Sur ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uzun süredir aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ağır Suçlardan Aranan Şahıslar Yakalandı

Planlı ve titiz çalışmalar sonucunda yakalanan isimler şu şekilde açıklandı:

B.L.: "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 17 yıl 7 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Y.İ.S.: Aynı suçtan 10 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmıştı.

B.A.: "Kasten Öldürme" suçundan 7 ayrı suç kaydı bulunan ve 15 Ekim 2020’den beri firari durumda olan zanlıydı.

Diyarbakır Jandarma ekipleri tarafından yapılan titiz istihbarat çalışmaları sonucunda, zanlıların saklandıkları adresler tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Halkın Güvenliği İçin Mücadele Kararlılıkla Sürüyor

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, "Adli ve mülki görevlerimizi artan bir azimle, aralıksız olarak yerine getirmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

Kaynak : PHA