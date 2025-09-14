İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda K.A.A ve K.A., 5 Bin 544 adet Gerica uyuşturucu uyuşturucu hap ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamalarınn ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan K.A.A ve K.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA