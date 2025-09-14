Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Adıyaman’da hafta başında sıcak hava etkisini göstermeye devam edecek. Adıyaman’da yeni haftayla birlikte, en düşük sıcaklığın 24°C, en yüksek sıcaklığın ise 34°C olacağı tahmin ediliyor.

15 Eylül Pazartesi günü Adıyaman hava durumu:

Havanın Açık, sıcaklığın en yüksek 34° ve en düşük 23° olması bekleniyor. Rüzgar GGB yönünde 3.8 KM/S hızında, nem oranı 10% civarında, bulut oranının da 0% olması bekleniyor.

Öte yandan, Adıyaman’da hafta boyunca yağış beklenmiyor.

Kaynak : PHA