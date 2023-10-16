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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele, farkındalık oluşturma ve UYUMA aplikasyonunun tanıtılması amacıyla yürütülen eğitim çalışmaları Adıyaman KYK yurtlarında görevli güvenlik görevlilerine verilen seminerle başladı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Adıyaman Üniversitesi ve ADYÜ Meslek Yüksek Okulları’nda görev yapan özel güvenlik görevlileri ile devam eden bilgilendirilme ve bilinçlendirme faaliyeti, uyuşturucu ile mücadelede emniyet güçlerine destek olunabilmesi amacıyla ve “UYUMA” aplikasyonunun etkili kullanımı yönünde tanıtım çalışmalarıyla devam edeceği bildirildi.



Kaynak : PHA